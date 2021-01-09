إيطاليا.. 19978 إصابة و483 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 19978 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2257866.



وتشهد إيطاليا بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات اليومية الذي بلغ يوم 6 يناير 20331 حالة، وفي 7 يناير 18020، وفي 8 يناير 17533. كما أضافت الوزارة أنها رصدت 483 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 78394 متوفيا.



وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات جراء الفيروس في بيانات 6 يناير 548 حالة، وفي 7 يناير 414، وفي 8 يناير 620. وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1606630 شخصا بعد رصد 17040 حالة شفاء، بينما لا تزال 572842 حالة تعد نشطة.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.



وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.