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السبت 9 كانون الثاني 2021 ساعة 22:00

الاحتلال.. اكتشاف اربع حالات اصابة بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا

الاحتلال.. اكتشاف اربع حالات اصابة بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا
وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أن الحالات المكتشفة الجديدة جاءت بعد فحص نتائج 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع للوزارة.

وذكرت أن سلالتي العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة كانت قد أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا.

وأوضحت أن اكتشاف الإصابات جاء في إطار حملة قادتها الوزارة بهدف الكشف المبكر عن الطفرة ومنع انتشارها في الاراضي المحتلة.

وأكدت أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة".

يشار إلى أن عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، وصلت إلى 150 حالة.
مصدر : وكالات
رقم : 909203
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