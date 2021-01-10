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الأحد 10 كانون الثاني 2021 ساعة 09:11

قاليباف: توقيع بايدن ليس ضماناً لإيران

قاليباف: توقيع بايدن ليس ضماناً لإيران
واعتبر قاليباف في كلمة له خلال افتتاح جلسة برلمانية، إن "خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) ليس اتفاقية مقدسة بالنسبة إلى إيران"، مبيناً أن "إيران تعمل على تقليل فاعلية العقوبات الأمريكية".

وجدد قاليباف الدعوة إلى رفع العقوبات عن إيران دون شرط، لافتاً إلى أنه "الدول الأوروبية عليها أن تعترف بحقوق الشعب الإيراني"، منوهاً "إذا مارست تلك الدو ضغوطا علينا فيجب عليها أن تكون مستعدة لقبول تكلفة تتناسب معها".

وأضاف رئيس البرلمان الإيراني القول "عندما يفي الغربيون (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) بالتزاماتهم في الاتفاق النووي، فإن الجمهورية الإسلامية ستفي بالتزاماتها".
وكانت إيران قد أعلنت الاثنين الماضي بدء عملية رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بهدف الضغط على الدول الموقعة على الاتفاق النووي لرفع العقوبات عن إيران.

وكان قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي خامنئي، قال الجمعة الماضي، إن بلاده ليست مصرة على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي".

 
رقم : 909237
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