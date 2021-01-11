إيران ترفض تسييس قضية ناقلة النفط الكورية

ونقلت الصحافة الإيرانية عن عراقجي قوله خلال استقباله تشوي جونغ كون، رداً على طلب نائب وزير الخارجية الكوري للمساعدة في حل قضية حجز الناقلة الكورية، إن "ضبط هذه الناقلة النفطية في المياه الإيرانية ما هو إلا مسألة اعتبارات فنية والسبب هو تلوث البيئة وقد تم التحقيق في القضية من قبل القضاء الإيراني".



ونصح عراقجي "الجانب الكوري بالامتناع عن تسييس القضية والدعاية غير المثمرة والسماح للإجراءات القانونية في المحكمة المختصة بالسير بشكل سلمي فيما يتعلق بقضية ناقلة النفط".



وفي إشارة إلى تجميد الموارد المالية الإيرانية في كوريا، قال عراقجي: "البنوك الكورية تعمل بشكل غير قانوني على منع موارد النقد الأجنبي الإيرانية منذ حوالي عامين ونصف بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية"، معتبراً أن "هذا العمل هو استسلام للإدارة الأمريكية وهو غير مقبول".



وفيما يتعلق بفشل المفاوضات المختلفة مع المسؤولين الكوريين خلال هذه الفترة، وخاصة من قبل البنك المركزي الإيراني، قال عراقجي: "في رأينا، يعود تجميد موارد النقد الأجنبي الإيرانية في كوريا إلى العقوبات الأمريكية، وتفتقر حكومة كوريا الجنوبية إلى الإرادة السياسية".



ودعا نائب وزير خارجية سيئول إلى بذل جهود جادة لإيجاد الآلية اللازمة لحل هذه القضية كأولوية أولى في العلاقات بين البلدين.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي الذي وصل إلى طهران الأحد، "إن السماح لإيران بإمكانية الوصول إلى موارد النقد الأجنبي المحجوبة في بنوك كوريا الجنوبية هو أيضًا أحد أولويات الحكومة الكورية، وسيول مصممة على متابعة هذه القضية حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية".



وأكد المسؤول الكوري خلال الاجتماع أن زيارته لطهران تظهر الأهمية التي توليها البلاد لتنمية العلاقات مع إيران، مضيفاً "كوريا الجنوبية تعتزم استعادة الثقة في العلاقات في العام الجديد من خلال حل المشاكل في العلاقات بين البلدين".



وكان وفد من الخارجية الكورية الجنوبية قد وصل الخميس الماضي إلى طهران للتفاوض بشأن عودة الناقلة وأفراد طاقمها إلى جانب التفاوض مع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية والتي تقدر بنحو 7 مليارات دولار.