وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "إن الخارجية ستخطر الكونغرس بنية تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية أجنبية ووضع عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين".



وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية أو ما يسمى بالتحالف العربي لدعم الشرعية جددت مطالبها، يوم الجمعة الماضي، بإدراج "أنصار الله"، ضمن قوائم الإرهاب الدولي.



وفي سياق متصل، قال الامين العام لتنظيم مستقبل العدالة في اليمن، حسن علي يحيى العماد، في حسابه عبر "تويتر"، معلقاً على نية واشنطن إدارج حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية، "من 2004 و إلى 2021 يقاتلون (أنصار الله) و يأتي اليوم يقول (صنفوهم منظمة إرهابية)؛؛؛ وكأن أمريكا وإسرائيل والسعوماراتية (15 سنة) كانوا حلفاء أنصار الله في حرب مران وفي حرب كتاف وحرب العواصف؛؛؛ كل الحركات الحرة والعربية والإسلامية (إرهابية) في قاموس ترامب ونتنياهو وبن سلمان وبن زايد".