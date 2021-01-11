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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 08:56

المشاط يؤكد الانحياز للمظلومين وتأديب الظالم والفاسد

المشاط يؤكد الانحياز للمظلومين وتأديب الظالم والفاسد
وقال الرئيس المشاط خلال لقائه هيئة رفع المظالم اليوم " خدمة الناس والمسؤولية تحتم علينا أن ننصف المظلوم من الظالم، ومن يمارس الظلم على عباد الله بوجودنا فلا خير فينا ونحن مستطيعون للإنصاف".

وأضاف المشاط: "من اليوم وصاعدا يجب أن يعيش الظالمون في حالة ذعر وخوف وأن يقبعوا تحت طائلة القانون والشرع والعدل والحق" .

وأشار المشاط إلى أنه لا أحد فوق شرع الله والقانون ويجب أن يخضع الجميع تحت طائلة الشرع والقانون.

وخاطب الرئيس المشاط، هيئة رفع المظالم قائلا" لن تكون الطريق مفروشة أمامكم بالورود وستلقون عوائق ومقاومة شديدة وسنكون عونا لكم وظهرا وسندا".
مصدر : المسيرة
رقم : 909417
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