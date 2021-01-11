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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 09:43

الكاظمي والحلبوسي يبحثان اقرار موازنة 2021

الكاظمي والحلبوسي يبحثان اقرار موازنة 2021
وقال مكتب الحلبوسي في بيان، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث مجمل الأوضاع والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها.

واضاف ان الجانبين ناقشا خلال اللقاء تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات المبكرة، وتوفير الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها ونجاح العملية الانتخابية، لافتا الى ان الحلبوسي اكد مضي مجلس النواب بإكمال التشريعات والقرارات اللازمة لإجراء الانتخابات، ومنها تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.

وتابع انه جرى التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لافتا الى انه تم التاكيد على أهمية استمرار تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لمواجهة التحديات وتجاوز أزمات البلاد.

من جهة اخرى، أكد الكاظمي مضي الحكومة في دعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الكاظمي استقبل، رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرت خلال اللقاء، مناقشة سير التحضيرات لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في المواعيد التي سبق وأن أعلنت عنها الحكومة في السادس من حزيران 2021.

وأشار الكاظمي بحسب البيان، إلى أن الحكومة ماضية في دعم عمل المفوضية بكل ما تستطيع، من أجل الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية التي يتطلبها نجاح العملية الانتخابية.
مصدر : السومرية
رقم : 909426
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