الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 10:49

حماس: خطط الاحتلال بحق قبة الصخرة تنذر بإشعال المنطقة

حماس: خطط الاحتلال بحق قبة الصخرة تنذر بإشعال المنطقة
وقالت دائرة القدس في حماس، في بيان لها: إن المسجد الأقصى بجميع مصلياته، وساحاته، ومسجد قبة الصخرة، مسجد إسلامي مقدس وحق للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأحدٍ -كائنا من كان- المساس به بأي طريقة كانت، وتحت أي ظرف من الظروف.

وحذرت العدو الصهيوني من الإقدام على تنفيذ مخططاته المجرمة بحق القدس والأقصى، ومحاولات "تفكيك مسجد قبة الصخرة"، لبناء الهيكل الصهيوني المزعوم مكانه، متجاهلا غضبة الجماهير المؤمنة بحقها العقائدي الإسلامي، والتاريخي في القدس والأقصى، والأمة بأسرها، والأحرار في هذا العالم.

وشددت على أن محاولات قطعان المستوطنين المستمرة، بغطاء من الاحتلال، تغيير الوضع الديني والتاريخي والجغرافي للمسجد الأقصى ستبوء بالفشل، محذرة من أن أي مساس بالأقصى يُطلق شرارة اشتعال المنطقة.

وقالت: سندافع عن مسجدنا الأقصى أولى القبلتين بكل ما أوتينا من قوة ومهما كلفنا من تضحيات؛ فللأقصى رجال يدافعون عنه بالغالي والنفيس والقلوب والأرواح.

ودعت الفلسطينيين إلى تعزيز وجودهم ورباطهم في المسجد الأقصى المبارك، وطالبت السلطة الفلسطينية بدعم أهل القدس بكل الوسائل ورفدهم بكل أسباب الصمود والمقاومة.

كما دعت أمتنا العربية والاسلامية أن تقف موقف العزة والكرامة، لأقصاها، وإعادة الاعتبار لقضية فلسطين والأقصى، باعتبارها القضية الأولى والأساس لهم، والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، وأن تتوحد في خندق الدفاع عن القدس والأقصى.

وشددت على أن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الصهيونية المتكررة من ما يسمى جماعات الهيكل، وتسهيل هذه الاعتداءات من سلطات الاحتلال الصهيوني المجرم، والتغطية عليها، يأتي في سياق المشاريع الصهيونية التهويدية الذي تتعرض لها المدينة المقدسة منذ مدة طويلة.

وكانت تقارير عبرية تحدثت عن مخطط صهيوني خطير، بحق المسجد الأقصى ومصلياته، حيث تسعى ما يسمى بـ"جماعات الهيكل "، وقوات الاحتلال إلى تفكيك مصلى قبة الصخرة، تمهيدا لإقامة "الهيكل الثالث" المزعوم مكانها.

وقالت حماس: إن هذه المخططات تكشف نية الاحتلال وجماعاته الإرهابية المتطرفة هدم مسجد قبة الصخرة وبناء الهيكل المزعوم مكانه، وتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
رقم : 909445
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باحث سياسي: الشهيد سليماني قدم الكثير لتطوير محور المقاومة
باحث سياسي: الشهيد سليماني قدم الكثير لتطوير محور المقاومة
النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
11 كانون الثاني 2021
إيران: لن نطرد مفتشي الوكالة الدولية
إيران: لن نطرد مفتشي الوكالة الدولية
11 كانون الثاني 2021
إيران تطلب من الانتربول اعتقال 4 متورطين باغتيال فخري زاده
إيران تطلب من الانتربول اعتقال 4 متورطين باغتيال فخري زاده
11 كانون الثاني 2021
إيران: نية واشنطن وضع أنصار الله على لائحة الإرهاب يعبر عن إفلاس ترامب
إيران: نية واشنطن وضع أنصار الله على لائحة الإرهاب يعبر عن إفلاس ترامب
11 كانون الثاني 2021
إدارة ترامب تعتزم تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
إدارة ترامب تعتزم تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
11 كانون الثاني 2021
إيران ترفض تسييس قضية ناقلة النفط الكورية
إيران ترفض تسييس قضية ناقلة النفط الكورية
11 كانون الثاني 2021
باحث بحريني لـ "إسلام تايمز": التطرف السعودي يعيق الحوار الإقليمي
باحث بحريني لـ "إسلام تايمز": التطرف السعودي يعيق الحوار الإقليمي
المراسل أحمد الساعدي
10 كانون الثاني 2021
قاليباف: توقيع بايدن ليس ضماناً لإيران
قاليباف: توقيع بايدن ليس ضماناً لإيران
10 كانون الثاني 2021
علماء العراق: المساس بالفياض هدفه ثأر أمريكا لداعش
علماء العراق: المساس بالفياض هدفه ثأر أمريكا لداعش
10 كانون الثاني 2021
حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا
حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا
9 كانون الثاني 2021
هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟
هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟
9 كانون الثاني 2021
هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟
هل تتحوّل الضفة الغربيّة إلى "غزة" ثانية؟
9 كانون الثاني 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني 
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض