اصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

وبحسب شهود عيان تم نقل المصابين لمستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم.



فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة قباطية جنوب جنين هم: أحمد طلال كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وأحمد حسن نزال، ومنتصر فيصل خزيميه، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.



ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الفتى تامر رامي حماد 16 عاما من مخيم عايدة بعد ملاحقته في أزقة المخيم وسط إطلاق الرصاص.



كما سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب قصي علي عيسى (39 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم بلاغا لمراجعة مخابراتها بعد دهم منزل ذويه في البلدة القديمة، وتفتيشه.