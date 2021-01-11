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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 11:02

إيران: نية واشنطن وضع أنصار الله على لائحة الإرهاب يعبر عن إفلاس ترامب

إيران: نية واشنطن وضع أنصار الله على لائحة الإرهاب يعبر عن إفلاس ترامب
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، عند سؤاله عن نية الخارجية الأمريكية إخطار الكونغرس بنية تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، "جهود أمريكا لوضع أنصار الله على قائمة الإرهاب تعبر عن إفلاس إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة".

كما دان خطيب زاده قيام الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي، بوضع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض على لائحة العقوبات، معتبراً أن "هذه القرار محكوم عليه بالفشل؛ لاستهداف الولايات المتحدة لرئيس مؤسسة تديرها الدولة بالكامل في العراق".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال مساء الأحد، أن "واشنطن ستصنّف حركة أنصار الله في اليمن على قائمتها السوداء للجماعات "الإرهابية"، في قرار اتُخذ قبل 10 أيام من انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترمب.

وبين بومبيو "إن واشنطن تعتزم أيضاً إدراج ثلاثة من قادة أنصار، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين"، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ من أجل محاسبة الحوثيين على أعمالهم الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري.

 
رقم : 909451
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