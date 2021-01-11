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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 11:18

سوريا تحدد شروط استئناف العمل بالمنشآت السياحية

سوريا تحدد شروط استئناف العمل بالمنشآت السياحية
وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديرياتها في المحافظات تضمن اشتراطات المرحلة الثامنة من استئناف العمل في المنشآت السياحية التي تستمر من 11-1-2021 ولغاية 10-2-2021.

وأكدت الوزارة في التعميم، ضرورة الالتزام بكل القرارات الصادرة عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لانتشار وباء كورونا وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت السياحية والتأكيد على استمرار منع تقديم الأراكيل فيها.

كما تضمن التعميم التأكيد على التزام منشآت الإطعام السياحية (مطاعم وصالات شاي ومقاه ومطاعم وجبات سريعة) بنسبة إشغال 50 بالمئة كحد أقصى وصالات المؤتمرات وقاعات المناسبات (أعراس وخطبة) المرخصة سياحياً أو الملحقة بالمنشآت السياحية 40 بالمئة كحد أقصى بالإضافة إلى تنفيذ كل التعليمات الإضافية الصادرة عن المحافظين.

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة السياحة السورية عن إعداد مذكرة بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي ، توجب على الفنادق التي تصنف من مستوى نجمتين إلى 4 نجوم ومن الممكن حتى 5 نجوم ، أن تتقاضى من الزبائن بالليرة السورية و ليس بالقطع الأجنبي.
رقم : 909455
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