الخارجية الإيرانية: الترويكا الأوروبية كانت شريكة أميركا بخرق الاتفاق النووي

واكد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة ،في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، أن المتابعة القضائية لملف سقوط الطائرة الاوكرانية هي من صلاحية إيران حصرا ، موضحا أن الحكومة الإيرانية تابعت وتتابع هذا الملف ولن تسمح بتسييسه .



وانتقد خطيب زادة تصريحات بعض المسؤولين الاوكرانيين بشأن حادث سقوط الطائرة ، كما رفض الاتهامات الأمريكية ، مؤكدا أن إيران وحدها لها حق مقاضاة المتهمين بالتسبب بهذا الحادث ، وقد باشرت المحكمة العسكرية في طهران هذا الأمر منذ البداية.



واضاف أن المتهمين اعتُقلوا كما تم متابعة كل القضايا المتعلقة طبقا للقانون، موضحا ان لإيران اتفاقا للتعاون القضائي مع أوكرانيا ، وقد جرت محادثات سياسية وقانونية وفنية وقضائية مع الجانب الاوكراني ، وكان مقررا ان تجري المرحلة الثانية من الحوار في نوفمبر الماضي لكن السلطات الاوكرانية لم تحدد الى الآن تاريخا نهائيا رغم متابعاتنا .