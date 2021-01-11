إيران تطلب من الانتربول اعتقال 4 متورطين باغتيال فخري زاده

وأضاف الجنرال مهدي حاجيان في مؤتمر صحافي عقده في طهران، "أبلغت قوى الأمن الإيرانية الإنتربول بشأن طلب لإصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده".



وبين حاجيان: "كما تم إعداد طلب لإصدار إشارة حمراء للانتربول لمرتكبي ومنفذي عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"، الذي جرى اغتياله في مطلع يناير/كانون الثاني 2020 بطائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.



والاشعار الأحمر للقانون الأساسي للإنتربول ونظامه، هو طلب اعتقال شخص مطلوب من قبل سلطة قضائية أو محكمة دولية بهدف تسليمه.



