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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 12:59
رئيس مطار بيروت: بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات الجديدة
ولفت الحسن الى "اننا اسمتعنا بالأمس في الاعلام عن توصية باقفال المطار، وبلغة الارقام نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات، وبرأيي لا يوجد مبرر لاقفال المطار".
مصدر :
الوكالة الوطنية للإعلام
رقم :
909472
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