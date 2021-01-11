رئيس مطار بيروت: بدأنا اليوم بتطبيق الإجراءات الجديدة

ولفت الحسن الى "اننا اسمتعنا بالأمس في الاعلام عن توصية باقفال المطار، وبلغة الارقام نسبة الاصابات بين الوافدين تشكل 3 بالألف من مجمل الاصابات، وبرأيي لا يوجد مبرر لاقفال المطار".