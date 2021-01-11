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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 13:06

ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها

ولاية تركية تمنع دفن موتى اللاجئين السوريين في مقابرها
وبحسب الصحيفة فإن بلدية ولاية هاتاي التركية التابعة لحزب الشعب الجمهوري، طلبت من السوريين نقل الجنازات إلى مدينة الريحانية، التي تبعد 90 كيلومترا قرب الحدود السورية.

وأضافت الصحيفة أن البلدية تحججت بوجود نقص في أماكن الدفن بسبب فيروس كورونا، وقالت البلدية إنه لم يبق في يايلداغ أماكن دفن وطلبت من السوريين نقل جنازاتهم إلى الريحانية، حيث تم نقل 10 جنازات إلى هناك.

يشار إلى أنه، وفقا لآخر الإحصاءات، بلغ عدد اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، 3.627.481 لاجئا، منهم 59785 يقيمون في مخيمات، بحسب ما تدعي مواقع سورية "معارضة".
مصدر : وكالات
رقم : 909473
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