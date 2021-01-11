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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 13:20

النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية

النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
وفي حديثه خلال حفل توقيع عقود الاحتفاظ وزيادة إنتاج النفط في طهران مع شركات محلية إيرانية، أكد زنغنه أن "إيران مستعدة للتعاون والتعاون مع شركات النفط الأجنبية إذا عادت إلى إيران"، مضيفاً "لكننا لا نتخلى عن ما حققناه".

وأوضح زنغنه "سنعقد اتفاقيات مع شركات النفط والغاز الأجنبية على أسس جديدة في إطار القواعد واللوائح على مستوى أكثر صلابة وأعلى بكثير"، مشيراً إلى أن "القدرات التي تم إنشاؤها في فترة العقوبات الأمريكية ستستخدم على النحو الأمثل".

وقال وزير النفط الإيراني إن "وزارة النفط ستستخدم اليد العليا في إبرام العقود مع الشركات الأجنبية بشروط وأحكام جديدة".

وبعد إنسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي، غادرت الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة إيران خوفاً من تلك العقوبات.

ومن بين الشركات المنسحبة هي "توتال" الفرنسية، وشركة البترول الوطنية الصينية "سي ان بي سي" التي كانت مكلفة بمشروع تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبي".
رقم : 909477
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