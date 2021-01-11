علييف وباشينيان في موسكو للقاء بوتين

وقالت ماني غيفوركيان ،السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء الأرمني، على "فيسبوك"، إن الاجتماع الثلاثي لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان سيبدأ في غضون ساعات قليلة، وسيتم إصدار بيان صحفي رسمي عقب الاجتماع.