سوريا.. احتجاجات ضد ‘‘قسد‘‘ في الشدادي بريف الحسكة

وتتأجج مظاهرات لليوم الثاني على التوالي في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي احتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية وانتهاكات "قسد" بحق الاهالي ومحاولات التضيق عليهم.



وحسب مصادر بالمنطقة فان "قسد" فرقت المتظاهرين وقامت بالاعتداء عليهم بالضرب وخطف اخرين.



كما نفذ أبناء حي حلكو في مدينة القامشلي السورية وقفة وطنية احتجاجية اليوم رفضاً لممارسات “قسد” القمعية الرامية للتضييق على الأهالي ومحاصرتهم في أحيائهم ومواصلتها منع دخول المواد الغذائية إليهم وحرمانهم من أي خدمات ما يفاقم الأوضاع السيئة التي يعيشونها.