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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 14:36

البحرين تتعاقد مع شركة ‘‘إسرائيلية‘‘ لتحلية مياه البحر

البحرين تتعاقد مع شركة ‘‘إسرائيلية‘‘ لتحلية مياه البحر
ووقعت شركة "ميكوروت" على اتفاق أولي، على أن يتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي مع سلطة المياه والكهرباء البحرينية، خلال الأيام المقبلة.

والصفقة هي الأولى من نوعها بين الشركة الإسرائيلية والحكومة البحرينية.

وقالت الصفحة التابعة للخارجية الإسرائيلية، إن الشركة أجرت محادثات أيضا مع مؤسسات حكومية في الإمارات، حول سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المياه.

ولم تعلن "ميكوروت" عن قيمة الاتفاق، والذي سيبلغ ملايين الدولارات.

وكان المدير العام للشركة "إيلي كوهين"، زار الامارات مؤخرا بغرض إجراء مفاوضات مع مسؤولين حكوميين حول تقنيات المياه.
مصدر : وكالات
رقم : 909502
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