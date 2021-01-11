وزير الصحة الللبناني لن يحضر جلسة اللجنة الوزارية

اسلام تايمز (لبنان) - أعلن ​وزير الصحة​ العامة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ اللبنانية ​حمد حسن​ عدم حضوره جلسة اللجنة الوزارية لاعتراض على القرار الذي تمّ اتخاذه من قبل اللجنة قبل الأعياد.