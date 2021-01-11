أحدث العناوين :
دياب: اتخذنا تدابير جديدة والمطلوب من الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيقها
اعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان لمواجهة كورونا
فلسطين: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال
ظريف: حجب الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية أهم عائق في علاقات البلدين
سلطان عُمان يعلن تعديلا دستوريا يتضمن تعيين ولي للعهد
ضيف الله الشامي: أمريكا هي رأس الإرهاب الدولي وراعيته
روسيا ترد على مزاعم بومبيو.. ايران هي ضحية السلاح الكيمياوي
المتابعة القانونية لاستخدام الاصول المجمدة في كوريا بدأت بالفعل
إيران تبرم مع شركات محلية 8 عقود لزيادة انتاج النفط
انجاز المرحلة الاولى من مصفاة لتكرير النفط الثقيل جنوب ايران
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 January 2021
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
يوم القدس
شهيد القدس
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
0
الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 14:40
وزير الصحة الللبناني لن يحضر جلسة اللجنة الوزارية
وطالب حسن بأخذ قرارات اللجنة العلمية في وزارة الصحة على محمل الجد بسبب مقاربتها للواقع بشكل دقيق للوصول إلى بر الأمان والحد من انتشار جائحة كورونا".
مصدر :
قناة المنار
رقم :
909503
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ظريف: حجب الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية أهم عائق في علاقات البلدين
باحث سياسي: الشهيد سليماني قدم الكثير لتطوير محور المقاومة
11 كانون الثاني 2021
النفط الإيرانية: لدينا شروطاً للتعاون مع الشركات الأجنبية
11 كانون الثاني 2021
إيران: لن نطرد مفتشي الوكالة الدولية
11 كانون الثاني 2021
إيران تطلب من الانتربول اعتقال 4 متورطين باغتيال فخري زاده
11 كانون الثاني 2021
إيران: نية واشنطن وضع أنصار الله على لائحة الإرهاب يعبر عن إفلاس ترامب
11 كانون الثاني 2021
إدارة ترامب تعتزم تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية
11 كانون الثاني 2021
إيران ترفض تسييس قضية ناقلة النفط الكورية
11 كانون الثاني 2021
باحث بحريني لـ "إسلام تايمز": التطرف السعودي يعيق الحوار الإقليمي
المراسل أحمد الساعدي
10 كانون الثاني 2021
قاليباف: توقيع بايدن ليس ضماناً لإيران
10 كانون الثاني 2021
علماء العراق: المساس بالفياض هدفه ثأر أمريكا لداعش
10 كانون الثاني 2021
حمودي: ادارج الفياض في قائمة العقوبات انتهاكا سافرا
9 كانون الثاني 2021
هل ستظل المصالحة الخليجية حبراً على ورق؟
9 كانون الثاني 2021
أحدث العناوين
دياب: اتخذنا تدابير جديدة والمطلوب من الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيقها
اعلان حالة الطوارئ الصحية في لبنان لمواجهة كورونا
فلسطين: على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته تجاه جرائم الاحتلال
ظريف: حجب الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية أهم عائق في علاقات البلدين
سلطان عُمان يعلن تعديلا دستوريا يتضمن تعيين ولي للعهد
ضيف الله الشامي: أمريكا هي رأس الإرهاب الدولي وراعيته
روسيا ترد على مزاعم بومبيو.. ايران هي ضحية السلاح الكيمياوي
المتابعة القانونية لاستخدام الاصول المجمدة في كوريا بدأت بالفعل
إيران تبرم مع شركات محلية 8 عقود لزيادة انتاج النفط
انجاز المرحلة الاولى من مصفاة لتكرير النفط الثقيل جنوب ايران
زيارة بابا الفاتيكان للعراق مهددة بسبب كورونا
أول تعليق من الفياض على قرار إدراجه في لائحة العقوبات الأمريكية
غروسي: أمامنا أسابيع فقط لإحياء الاتفاق النووي الإيراني
ايران تعزي اندونيسيا بحادث سقوط الطائرة
الجيش الایراني يجري "مناورات صاروخية كبرى" في بحر عمان
اكاديمي نيجيري: الشيخ زكزاكي لايخشى من قول الحق
بعد خسارته .. ترامب ومسعى جديد لحفظ ماء الوجه !!
القضاء الايراني يشيد بإصدار العراق مذكرة اعتقال ترامب
هيئة شؤون الأسرى: 700 أسير فلسطيني مريض داخل سجون الاحتلال
ائتلاف 14 فبراير البحريني يدين العقوبات الأمريكية بحق فالح الفياض
الأكثر قراءة
بالفيديو: اللواء سلامي يفتتح قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج الفارسي
إعطاب رتل أمريكي في مدينة الدجيل العراقية
إيران تستبعد حرباً جديدة بالمنطقة
الجيش اللبناني: زورق حربي ‘‘إسرائيلي‘‘ خرق المياه الإقليمية
سريع : 10 أهداف سعودية قد تتعرض للضرب في أي لحظة
إزاحة الستار عن النصب التذكاري للشهيد سليماني ببلدة الغبيري في لبنان
مذكرة اعتقال بحق ترامب يصدرها القضاء العراقي
الأسدي ينتفض بوجه مستشار الكاظمي بعد تطاوله الشهيد سليماني
روحاني: أحداث الأمس بأمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية
سريع : 10 أهداف سعودية قد تتعرض للضرب بأي لحظة
مصدر لـ"إسلام تايمز": الكاظمي يجمد عمل مستشار له بسبب تطاوله على سليماني
بالفيديو :الشهید القائد قاسم سليماني في الخطوط الأمامية لجبهة الحرب ضد الإرهاب
اطلاق صاروخ ‘‘آذرخش‘‘ لأول مرة من طائرة كرار المسيرة
أحدث اجراء قامت به القوات التركية في سهل الغاب بريف حماه
اليمن2020.. زيادة قياسية في الجوع ونقص حاد في التمويل
روحاني: إذا تابت أمريكا فنقبل توبتها
‘‘سي إن إن‘‘: إصابة امرأة وعدة ضباط في مبنى الكونجرس
تحدٍ إيراني جديد: ‘‘رسائل مسيّرة‘‘ لردع العدو
البصرة تحتضن مهرجاناً للشهيدين سليماني والمهندس
خطاب قائد الثورة الإسلامية بمناسبة ذكرى انتفاضة قم ضد نظام الشاه
الأخبار الساخنة
كتب إيهاب زكي: الجنرال الذي هزم العدو حياً ولاحقه ميتاً
حسن لإسلام تايمز: الرد على اغتيال سليماني آتٍ لامحال، وسيكون مدوياً
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
قائد عسكري ايراني: أميركا في مقدمة أعداء ايران
وزير النفط الايراني: اميركا تقتل يوميا 400 ايراني
تسجيل 11517 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 457 شخصا
روحاني: كل المؤشرات تدل على ان عهد الضغوط القصوى إلى زوال
لماذا تنبأ السيد نصر الله بحرب ’اسرائيلية’ او امريكية؟
إيران: لإضفاء الشفافية على الأنشطة النووية السعودية و‘‘الإسرائيلية‘‘
بكين تستنكر فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين صينيين
تفاصيل ما دار بين الاسد وبوتين خلال لقائهما عبر الفيديوكونفرانس
اعتقال الشيخ الزكزاكي: وبصمات سعودية اسرائيلية!!
الأكثر بحثًا
اثيوبيا: نرفض اي تهديدات موجهة بشان سد النهضة
إخترنا لکم
الأرق الصهيو-أمريكي من الملف النووي الإيراني
أصبحنا نمتلك قدرات صاروخية متطورة نسحق بها العدو
وباء التطبيع يسري في جسد المغرب.. من سيحسم أمر الخيانة؟
قمة العلا... بيان ختامي هشّ ومفروض