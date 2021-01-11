كوريا الشمالية تنفذ استعراضا عسكريا منتصف الليل

وصرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية ،اليوم الاثنين، أنها رصدت علامات تشير إلى قيام بيونغ يانغ باستعراض عسكري في ساحة كيم إيل سونغ، في ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد، بمناسبة عقد المؤتمر الحزبي.



وذكرت الهيئة أن السلطات الاستخباراتية الكورية والأمريكية ترى أنه من المحتمل أن ما قامت به ليلا هو بروفة لعرض عسكري رئيسي، حيث تجري متابعة تحركات الشمال بدقة.



ولم تذكر تفاصيل عن موعد الاستعراض العسكري، حيث ترى الهيئة أنه من المرجح أن العرض كان عرضا رئيسيا.



وسبق أن أجرت كوريا الشمالية عرضا عسكريا غير مسبوق في أكتوبر من العام الماضي، بمناسبة الذكرى السنوية الـ58 لتأسيس حزب العمال الحاكم، في منتصف الليل، مع نشر صاروخ باليستي عابر للقارات.



ونظرا لتوقيت العرض منتصف الليل، ترى الهيئة أن العرض أجرى بشكل مشابه لسابقه، وكانت درجة الحرارة في بيونغ يانغ يوم أمس 16 درجة تحت الصفر.



وتقدر السلطات العسكرية الكورية الجنوبية، أن الجيش الكوري الشمالي أعد العرض على حجم أقل من سابقه في أكتوبر من العام الماضي، نظرا لإمكانية سوء التشغيل للمعدات العسكرية المشاركة في العرض بسبب البرد القارس، بالإضافة إلى أن الجيش يجري حاليا تدريبات شتوية دورية.