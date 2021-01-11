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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 14:59

الأردن يطالب الاحتلال بوقف الحفريات في ساحة البراق

الأردن يطالب الاحتلال بوقف الحفريات في ساحة البراق
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز ،في بيان، إنه على السلطات الإسرائيلية وقف الأعمال الجارية في ساحة البراق، فورا والتقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس.

ودعا الفايز الاحتلال الإسرائيلي إلى الالتزام بالقانون الدولي والتوقف عن "المساس بهوية البلدة القديمة في القدس أو تغيير طابعها".

وشدد على رفض الأردن لكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في شرق القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية أن "إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما بما يشمل مساجده وساحاته وأسواره وبواباته، بموجب القانون الدولي والوضع القائم".

وأشار الفايز إلى أن "جميع أعمال الصيانة والترميم بالمسجد ومحيطه هي ضمن الصلاحيات الحصرية لإدارة أوقاف القدس".

وفي وقت سابق، حذرت دائرة أوقاف القدس من استمرار سلطات الاحتلال بمشاريع "تهويد ساحة البراق".

وقالت الدائرة، في بيان، إنها تتابع "بقلق بالغ أعمال حفر مستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة (الجدار الغربي للأقصى)".

يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها.
رقم : 909507
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