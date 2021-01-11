اشتية: سنلاحق من يتعامل مع المستوطنات في المحاكم الدولية

وقال اشتية ،في كلمة له بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمدينة رام الله، إن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي.



وكانت الإمارات قد بدأت ،أمس الأحد، في استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة.



وكان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، قد وقّع في 8 كانون أول الماضي، 4 اتفاقيات، لتصدير منتجات هذه المستوطنات، إلى أبو ظبي، من خلال شركة "فام" الإماراتية.



وتتضمن الاتفاقيات تصدير إسرائيل "النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة"، المُنتج في مستوطنات إسرائيلية.



ووصف اشتية "بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية"، بأنه "خرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية".



وأضاف "هذا الخرق يعكس إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستعمرات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية"، مضيفا "سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".



وترفض الكثير من دول العالم، استيراد بضائع المستوطنات، في حين تعمد دول أخرى، "ومنها الاتحاد الأوروبي" إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.



وكانت إسرائيل والإمارات قد وقعتا، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي عربي واسع اعتبرها "طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية"، في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها إقامة دولة فلسطينية مستقلة.‎