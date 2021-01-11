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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 15:34

خطيب زاده: مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي ظريف اليوم

خطيب زاده: مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يلتقي ظريف اليوم
واشار خطيب زادة ،في مؤتمره الصحفي صباح اليوم الاثنين، إلى تطورات السياسة الخارجية خلال الأسبوع الماضي، وقال: تم هذا الأسبوع ضبط سفينة كورية، وزيارة الوفد الكوري إلى طهران لمتابعة الارصدة الإيرانية المحتجزة في سيئول، موضحا ان مساعد وزير الخارجية الكوري الجنوبي التقى في طهران أمس بمساعد الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، كما سيلتقي اليوم بالوزير ظريف.

ورفض خطيب زادة بشدة وصف بعض الدول الغربية كامريكا وفرنسا للاجراء الإيراني تجاه السفينة الكورية بالقرصنة، داعيا فرنسا الى رعاية القوانين الدولية بشأن ضرورة حماية البيئة البحرية ، موضحا أن احتجاز السفينة الكورية كان بسبب تلويث مياه الخليج الفارسي ، وقد تم اخطارها مسبقا ثم تم احتجازها بأمر قضائي.

وأعتبر أن من يريد تسييس هذه القضية فهو على خطأ مشيرا الى أن بعض الدول تتدخل في هذا الأمر رغم أنه لايخصها ، كما أن من واجب إيران حماية البيئة البحرية ، وان تسييس موضوع السفينة لايساهم في حله.

وحول ديون كوريا الجنوبية لإيران قال خطيب زادة أن البنك المركزي هو الذي يتابع المفاوضات حول الأموال الإيرانية المجمدة في سيئول وأن وزارة الخارجية تشرف على هذه المفاوضات.

واشار الى ان كوريا لم ترفض تسليم الاموال الايرانية لكنها تقدم مبررات غير مقنعة لإيران بشأن عدم تحويل المبالغ حاليا ، وبالتالي عليها ان تسلم إيران اموالها دون تأخير ولاتنتظر حتى العشرين من الشهر الجاري.
رقم : 909514
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