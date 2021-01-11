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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 15:42

مصر تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات

مصر تبحث أزمة العالقين المصريين بالإمارات
وقادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج "نبيلة مكرم"، جهودا لتوفير الإقامة والرعاية واحتياجات هؤلاء.

وأوضحت وزيرة الهجرة "أن الوزارة تتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال المصريين في إطار ما تطلقه وزارة الهجرة من مبادرات لدعم ومساعدة المصريين بالخارج إذا ما استدعى الأمر ذلك، ويستمر هذا التعاون حتى إصدار قانون الهجرة الذي انتهت الوزارة من إعداده وتقديمه لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الجديد، ويتضمن هذا القانون صندوقا للطوارئ ومظلة تأمينية للمصريين بالخارج، يتمحور دورها في التدخل السريع لتقديم الدعم للمواطن المصري بالخارج إذا ما لحق به أي شكل من الأزمات أو الأضرار".
مصدر : وكالات
رقم : 909515
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