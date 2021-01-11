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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 15:47

فرق الصحة العالمية تتوجه الى الصين.. والسبب كورونا

فرق الصحة العالمية تتوجه الى الصين.. والسبب كورونا
بعد عام على تسجيل أول وفاة أول ضحية لفيروس كوفيد تسعة عشر في اقليم ووهان وسط الصين، يتوجه فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية للصين في مهمة يجري فيها تحقيقا ًمشتركًا مع علماء صينيين حول منشأ كوفيد تسعة عشر. ومن المتوقع أن يخضع المحققون للحجر الصحي عند وصولهم إلى الأراضي الصينية. يوم الخميس. وتعتبر هذه الزيارة في غاية الحساسية لبكين الحريصة على عدم تحمل أي مسؤولية في انتشار الوباء عبر العالم.

كل ما نعرفه عن أول ضحية معروفة للوباء، هو أنه رجل في الواحد والستين من العمر كان يقصد سوق هوانان للتبضع. ولا تزال هذه السوق التي تعد أول بؤرة كبرى للوباء مغلقة. وسجلت في الأيام الأخيرة بؤرة جديدة للوباء في محافظة هاباي المحيطة ببكين، حيث أعلن عن حوالى مئة إصابة، وهو أعلى رقم تسجله الصين منذ تموز/يوليو. ويحظر على ثمانية عشر مليون شخص في منطقتين شاسعتين الخروج من حدود بلدياتهم.

وتسارعت وتيرة تفشي سلالات جديدة من الفيروس في الشهور القليلة الماضية. وإذا كانت الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا من الجائحة ، لا تزال أوروبا، أسوأ المناطق تضررا من الجائحة تليها أمريكا الشمالية ثم أمريكا الجنوبية، .كما تم اكتشاف الحالة الأولى لسلالة كوفيد الجديدة في المكسيك يحملها شخص يعيش في المملكة المتحدة وصل البلاد في منتصف ديسمبر الفين وعشرين.
رقم : 909517
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