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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 16:36

القضاء الايراني يشيد بإصدار العراق مذكرة اعتقال ترامب

القضاء الايراني يشيد بإصدار العراق مذكرة اعتقال ترامب
وفي اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية صباح اليوم الاثنين، اعرب آية الله ابراهيم رئيسي عن تقديره لرئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان والقضاء العراقي على اصدار مذكرة توقيف بحق ترامب الذي أمر باغتيال قادة المقاومة في مطار بغداد العام الماضي.

وقال رئيس السلطة القضائية: ترامب هو المسؤول الاول عن اغتيال قادة المقاومة، لكن جرائمه لا تقتصر على اغتيال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ، بل ان يده ملطخة بدماء الكثيرين في المنطقة وفي دول أخرى.

وتابع قائلا: نأمل أن ينفذ الحكم الصادر عن القضاء العراقي وأن نرى قريباً طرد الأميركيين من المنطقة بفضل دماء الشهداء الطاهرة.

تجدر الاشارة الى ان القضاء العراقي اصدر يوم الخميس الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق -عبر موقعه الإلكتروني، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضح المجلس أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ترامب بتهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة؛ صدرت بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جاريا لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب.
رقم : 909533
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