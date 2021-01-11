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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 16:40

بعد خسارته .. ترامب ومسعى جديد لحفظ ماء الوجه !!

بعد خسارته .. ترامب ومسعى جديد لحفظ ماء الوجه !!
بهذا الخطوة فإن امريكا تقدم خدمة جديدة للسعودية والامارات في عدوانهما على اليمن، إذ اعلنت ادارة ترامب، عزمها تصنيف حركة انصار الله اليمنية ضمن الجماعات الارهابية، في قرار اتخذ قبل عشرة أيام من انتهاء ولاية دونالد ترامب المهدد بالعزل.

واعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستضيف حركة انصار الله الى قائمتها السوداء للجماعات الإرهابية، بالاضافة الى إدراج ثلاثة من قادة الحركة وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وبالرغم من ان بومبيو زعم ان هذا القرار اتخذ من أجل محاسبة الحوثيين على أعمالهم، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية، الا انه اقر بأنه سيؤثر سلبا على الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية، حزام الاسد، أن الخطوة الامريكية لتصنيف الحركة على أنها "جماعة إرهابية" تأتي بسبب فشل تحالف العدوان في مواجهة الشعب اليمني، مشددا ان ادارة ترامب لا زالت تتماهى مع المشروع الصهيوني في المنطقة.

وبدوره قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن "محمد علي الحوثي"، إن تصرف أمريكا مدان ونحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي ادارة أخرى، وإن أميركا هي مصدر الإرهاب.

وأكد الحوثي في سلسلة تغريدات له على تويتر، أن : "أمريكا مصدر الإرهاب، وسياسة إدارة ترامب إرهابية، وتصرفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير وهو تصرف مدان ونحتفظ بحق الرد أمام أي تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو أي ادارة، ولا يهم الشعب اليمني كونها شريكا فعليا في قتله وتجويعه".

وأضاف الحوثي: "لقد وصل الإرهاب الأمريكي كل مكان وهاهو يصل إلى الكونغرس بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب، ونؤكد أن إخطار الكونغرس بإلقاء القبض على مقتحميه سيحقق لبومبيو نتيجة أفضل من إخطاره بتصنيف أنصار الله بالمصطلح العائم الإرهاب إن إرهابكم هومن قتل أطفال اليمن وجوعهم".

من جانبها فقد حذرت العديد من منظمات الإغاثة من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش من العواقب الوخيمة لتحرك الرئيس الاميركي المنتهية ولايته، بشل عمليات ايصال المساعدات الانسانية الى بلد تفتك فيه اكبر ازمة انسانية في العالم بحسب منظمة الاغذية العالمية والامين العام للامم المتحدة انظونيو غوتيرش الذي وجه تحذيرا شديدا من استمرار المجاعة في اليمن ومن اي تحرك احادي الجانب يعرقل المساعي الدولية لانهاء الحرب التي شنته السعودية ضد هذا البلد.

كما اكدت المنظمات ان القرار الاميركي سيقضي على جهود الاممية لاحلال السلام، وذلك لان التصنيف الاميركي سيحدث معوقات قانونية لأشراك صنعاء في المحادثات السياسية التي ترعاها الامم المتحدة.
 
رقم : 909536
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