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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 16:49

اكاديمي نيجيري: الشيخ زكزاكي لايخشى من قول الحق

اكاديمي نيجيري: الشيخ زكزاكي لايخشى من قول الحق
وفي حوار مع وكالة فارس، قال الاستاذ في كلية الهندسة، بجامعة احمد بلو، في مدينة زاريا بنيجيريا، البروفيسور عبدالله دلندي: من المؤسف اني لم اطلع عن حالة الشيخ زكزاكي الصحية منذ مدة طويلة بسبب ظروف الكرونا، الا ان بعض الاخوان يزورنه، والحمد لله صحته تتحسن بمشيئة الله.

وحول كونه قد عمل سائقا شخصيا للشیخ زکزاكي بینما هو استاذ جامعي، قال دلندي: اما كوني بروفيسورا لم يمنعني من اكون عبدالله و خادما للشيخ زكزاكي، فانا اقود سيارته عند قيامه بالسفر، اما في سائر اعماله اليومية فانه يقود السيارة بنفسه، وقد ورد في الحديث الشريف في منتخب الميزان بما معناه، ان من خدم العالم الذي يدعو الى أهل البيت (ع) فكأنما خدم الأمام المعصوم (ع).

وحول سبب شعبية الشيخ زكزاكي حتى بين اهل السنة والمسيحيين في نيجيريا ، أجاب دلندي: ان شعبية الشيخ زكزاكي تعود اولا الى توفيق من الله تعالى، وثانيا يتميز بالشجاعة فلا يخشى من قول الحق مهما كانت الظروف ويدافع عن حقوق المظلومين.

وبشأن الضغوط التي تمارسها السلطات النيجيرية على الشيخ زكزاكي وزوجه في السجن، قال الاكاديمي النيجيري: ان هذه الضغوط تهدف الى اخضاع الشيخ زكزاكي للحكومة الجائرة، والتزامه الصمت، في حين انه يدعو الى تطبيق الاحكام الالهية في البلاد.
رقم : 909537
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