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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 17:06

ايران تعزي اندونيسيا بحادث سقوط الطائرة

ايران تعزي اندونيسيا بحادث سقوط الطائرة
واعرب خطيب زادة عن اسفه لحادث سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الاندونيسية والذي ادى الى مصرع جميع ركابها وطاقمها، معزيا الحكومة والشعب الاندونيسي بهذا الحادث.

وتقدم متحدث الخارجية الايرانية بالمواساة خاصة لذوي ضحايا الحادث.

وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737-500" تابعة لشركة Sriwijaya Air قد سقطت قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا اول امس السبت.

وفي الحادث لقي جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 62 مصرعهم.

وكانت الطائرة في رحلة داخلية من مطار "سوكارنو هتا" الدولي نحو مدينة "بونتيانك" الواقعة في مقاطعة "کالیمانتان" الغربية.

وقد أعلنت الشرطة الإندونيسية، الأحد، العثور على حطام وأجزاء جثث في المنطقة التي اختفت فيها طائرة بوينغ 737-500.

وقال المتحدث باسم الشرطة يسري يونس لقناة "ميرو" التلفزيونية: "تسلمنا هذا الصباح حقيبتين إحداهما بها أشياء تعود للركاب والأخرى فيها أشلاء جثث".

ونجحت البحرية الإندونيسية في تحديد موقع طائرة شركة "سريويجايا إير" التي فُقدت بعد إقلاعها من العاصمة جاكرتا، ويرجح أنها تحطمت في البحر.

من جانبه، قال رئيس شركة سريويجايا الإندونيسية للطيران، إن الطائرة المفقودة كانت في حالة جيدة ورحلتها تأجلت 30 دقيقة قبل الإقلاع بسبب أمطار غزيرة.
رقم : 909540
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