أول تعليق من الفياض على قرار إدراجه في لائحة العقوبات الأمريكية

ونقل بيان لمستشارية الأمن القومي عن الفياض قوله، إن "قرار الخزانة الأمريكية الأخير يمثل إساءة للعراق والعراقيين".



وأضاف البيان، أن "مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، زار مقر هيئة الحشد الشعبي والتقى رئيسها، فالح الفياض".



وتابع، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية، والتأكيد على وحدة الموقف، والتعاون والتنسيق المشترك بين مستشارية الأمن القومي وهيئة الحشد الشعبي، في مجال تعزيز الأمن والحفاظ على البلد والمواطن".



وأبدى الفياض بحسب البيان، "سعادته باللقاء، مثمناً موقف الأعرجي، بخصوص قرار الخزانة الأمريكية الأخير"، مؤكدا أن "القرار يمثل إساءة للعراق والعراقيين".



وأكدت مستشارية الأمن القومي، أن "الأعرجي أشاد بمواقف الفياض ومقاتلي الحشد الشعبي ومشاركتهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة ما تبقى من خلايا إرهابية، والحفاظ على بلدهم وشعبهم".



وأثار فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض مجموعة كبيرة من ردود الأفعال الرافضة من الاوساط السياسية والشعبية في العراق والتي عدت هذا التصرف جزءا من المسلسل الامريكي المستهدف للحشد الشعبي والمقاومة الاسلامية.