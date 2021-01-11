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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 17:41

انجاز المرحلة الاولى من مصفاة لتكرير النفط الثقيل جنوب ايران

انجاز المرحلة الاولى من مصفاة لتكرير النفط الثقيل جنوب ايران
وقال المدير التنفيذي للمصفاة، قاسم محمودي، في تصريح للمراسلين: ان عمليات انشاء مصفاة لتكرير النفط الثقيل في جزيرة قشم بدأت عام 2017.

واضاف: تم توفير 85 مليون يورو من تكلفة المشروع من قبل صندوق التنمية الوطنية، وتم توفير باقي التمويل المطلوب بمبلغ 135 مليون يورو من قبل المصادر المالية للشركة والمساهمين.

وتابع المدير التنفيذي لمصفاة "بارس بهين": يجري العمل على بناء مصفاة بطاقة تكرير 70 الف برميل نفط يوميا على مرحلتين 35 الف برميل، والمرحلة الاولى منها جاهزة للتدشين.

واشار الى ان المصفاة سيتم تغذيتها بالنفط الخام من حقلي سروش ونوروز، وقال: ان النفط الخام سيتم نقله بواسطة ناقلات النفط إلى رصيف حرا القريب من المصفاة، ومن ثم ينقل بواسطة  خط الأنابيب إلى المصفاة بطول كيلومتر واحد.

واضاف محمودي: السوق المستهدفة للتصدير لمصفاة قشم هي الدول الأفريقية والهند بشكل رئيسي، مما يرفع تصنيف إيران في الأسواق العالمية.

تجدر الاشارة الى ان المرحلة الاولى لمصفاة تكرير النفط الثقيل في جزيرة قشم التي اقيمت على ارض مساحتها 46 هكتارا، سيتم افتتاحها من قبل رئيس الجمهورية حسن روحاني يوم الخميس المقبل عبر الفيديو كونفرانس.
رقم : 909547
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