إيران تبرم مع شركات محلية 8 عقود لزيادة انتاج النفط

وشملت حزم العقود الموقعة اليوم الاثنين بحضور وزير النفط الايراني بيجن زنكنة حقول " بينك" و" سولابدر" و"لالي بنكستان" و" كجساران 3 و4" و"غولخاري" و"بي بي حكيمة" و" اهواز 2 و3 و5" الواقعة في محافظات فارس وخوزستان و"كهكيلولية وبويرأحمد" وبوشهر في جنوب وجنوب غربي البلاد، اضافة الى حقل " رشادت" الواقع في الخليج الفارسي التابع لشركة الجرف القاري(حكومية).



وتم ابرام عقود الحفاظ وزيادة الانتاج النفطي بحقول " غول خاري" و" كجساران 3 و4" و"بي بي حكيمة" و" سولابدر" و"لالي بنكستان" بالترتيب مع شركات " الشمال " للحفر و" المنشآت البحرية" و"بترو ايران" التطويرية" و"أراك لصناعة الآليات" و" مشاركة لصناعة النفط" و" إينرجي قشم" و"مارون كاران" والشركة الوطنية للحفر و" جهان بارس" للهندسة والبناء. فيما تم التعاقد مع مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار لعقود اهواز 2 ,3, 5 و" رشادت".



وبحسب إعلان شركة النفط الوطنية فان الاستثمارات المستهدف توظيفها في مشاريع صيانة وزيادة طاقة انتاج النفط تعادل 6.2 مليار دولار، ومع احتساب النفقات التمويلية ومبالغ السداد بعهدة الحكومة تصل الى 7.2 مليار دولار.