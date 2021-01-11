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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 19:03

ضيف الله الشامي: أمريكا هي رأس الإرهاب الدولي وراعيته

ضيف الله الشامي: أمريكا هي رأس الإرهاب الدولي وراعيته
وأكد الشامي للمسيرة أن القرار الأمريكي ناجم عن صراع داخلي مع نهاية الإدارة الحالية ومغادرة ترامب، وهو يسعى لتخفيف الوطأة على حلفاء واشنطن السعوديين والإماراتيين، لافتا إلى أن القرار الأمريكي بتصنيف فئة من الشعب اليمني إرهابيين يعد تتويجًا لجرائمها بحق الشعب اليمني على مدى سنوات العدوان والحصار.

وأضاف أن "التصنيف الأمريكي لن يؤثر على مسارنا العسكري أو الاجتماعي بل سنزداد قوة وعزيمة وإصرارا لمواجهة أمريكا".

وتابع "القرار الأمريكي لا معنى له على الأرض، وهي بهذا القرار تقطع الطريق على إيقاف العدوان والحصار، وتسعى لإطالة الحرب، ونحن حاضرون للمواجهة".

وأفاد ناطق حكومة الإنقاذ بأن الحديث عن تأثيرات القرار الأمريكي على المساعدات الدولية ليس بذاك القدر الذي يصورونه، ونحن نعتمد على الله وعلى شعبنا وعلى ما تنتجه أرضنا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مارست الإرهاب العسكري والإرهاب بالتدمير والتجويع والحصار ضد اليمنيين.

ولفت إلى أن أمريكا لم تترك أسلوبا أو طريقا للقضاء على الشعب اليمني إلا وانتهجته خلال 6 سنوات من العدوان والحصار.
رقم : 909554
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