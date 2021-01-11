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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 19:06

سلطان عُمان يعلن تعديلا دستوريا يتضمن تعيين ولي للعهد

سلطان عُمان يعلن تعديلا دستوريا يتضمن تعيين ولي للعهد
أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق مرسومين سلطانيين، اليوم الاثنين، بإنشاء "مجلس عمان" ووضع النظام الأساسي للدولة، والذي يشمل وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم في السلطنة وتعيين ولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن المرسوم الأول يشكل بموجبه نظام حكم أساسي جديد في سلطنة عمان "يضمن نظاماً وانتقالاً مستقراً للحكم، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث".

والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامناً مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفاً للسلطان قابوس.

ويأخذ النظام الأساسي الجديد، بحسب الوكالة العمانية، بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة و"بما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم".

ويضع المرسوم آلية محددة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي المرسوم الثاني، أمر السلطان هيثم بن طارق بإصدار قانون مجلس عُمان، والتأكيد على نهج الدولة في إرساء نظام للإدارة المحلية بإفراد فصل خاص لذلك و"التأكيد على أهمية دور مجلس عُمان، ومساهماته المقدرة في مسيرة التنمية الشاملة للوطن".

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فقد أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد باباً خاصاً، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المناطة به.

ويتضمن قانون مجلس عمان اختصاصات مجلس عُمان، وشروط العضوية، وجميع حقوق وواجبات الأعضاء، إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

وحدد المرسوم اختصاصات المجلس، التي من أهمها: إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وتحيى سلطنة عمان، اليوم الاثنين، مرور عام على تولى السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى الـ 11 من يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن خلف السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

ولم يسمّ السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي في يناير/كانون الثاني 2020 وريثا للعرش على خلاف نظرائه من حكام الدول الخليجية، إذ لم يكن له أبناء أو أشقاء، بعكس السلطان الحالي الذي لديه 4 أبناء و8 أشقاء.

ويعد نظـام الحكم في سلطنة عمان سلطانيا وراثيا في الذكور من ذرية تركي بن سعيد بن سلطان.
مصدر : وكالات
رقم : 909555
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