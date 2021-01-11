حركة فبراير البحرينية: وضع حركة أنصار الله على لائحة الإرهاب هزيمة أمريكية

وقال العرادي في تصريحات صحافية إن "‏أنصار الله في اليمن هم أنصارٌ لله قولاً وفعلاً، ومن يكن مع الله فلا فرق لديه بين أمريكا والبعوضة"، مضيفاً إن "‏السيد عبدالملك الحوثي رمزُ الأمة في المقاومة والاخلاص والصدق، وهو صاحب الرؤية الواضحة والعبقرية السياسية الملفتة، فيحق لأمريكا أن تخشاه".



ولفت إلى أن "‏الافلاس الأمريكي والانحطاط الاخلاقي والسياسي لديهم يجعلهم يسعون لوضع أنصار الله الشرفاء المدافعين عن البلاد والعباد من العدوان الخارجي على قائمة الارهاب، فبئساً للمتأمركين".



وشدد العرادي على أن شعب البحرين يقف إلى جانب حركة أنصار الله وشعب اليمن الشقيق في السراء والضراء، مضيفاً "ما يسهم الشعب اليمني يمسنا والعدو الأمريكي لا يخيف إلا عملاءه في المنطقة".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال مساء الأحد إنه أخطر الكونغرس لوضع حركة أنصار الله في اليمن على لائحة الإرهاب.

وكانت الخارجية الإيرانية عبر لسان المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده، أكد أن الجهود الأمريكية تعبر عن إفلاس إدارة ترامب التي تعيشها أيامها الأخيرة.