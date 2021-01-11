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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 21:14

تجمع العلماء المسلمين في لبنان يحذر من انتفاضة جماهيرية

تجمع العلماء المسلمين في لبنان يحذر من انتفاضة جماهيرية
وسأل "تجمع العلماء المسلمين"، في بيان: "لا نعرف كيف يستطيع المسؤولون في لبنان أن يناموا الليل والشعب يعاني من أزمات ومصائب قد تقضي على حياتهم وحياة عائلاتهم وأحبائهم، فمن الانتشار الخطير للكورونا إلى التصاعد الكبير في قيمة صرف الدولار الأميركي، إلى الغلاء الفاحش للمواد الأساسية وإلى فقد الدواء والتهديد برفع الدعم عن هذه الأمور، وتطالعنا الصحف والأخبار يوميا بأن التأليف متعثر لأن أحدهم يخاف من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسجل عليه ملاحظة إن هو ضم إلى الحكومة تيارا شعبيا كبيرا ممثلا في كتلة نيابية كبرى في المجلس النيابي، والآخر يريد حقه وإذا ما نقصت وزيرا فإنه لن يرضى بأن يساهم في إخراج التشكيلة إلى النور ويبقى المواطن يعاني سكرات الموت دونما إحساس من أحد، ويحاول المخلصون أن يتدخلوا بوساطات هنا وضغوط هناك ولكن كل ذلك لا يجدي نفعا لأن الأهم عند البعض هو المكاسب السياسية وليس مصلحة الوطن والمواطن؟".

وحذر "التجمع" "من انتفاضة جماهيرية ضخمة قد تجتاح القصور ودارات المسؤولين إذا ما تأخر تشكيل الحكومة أكثر من ذلك فليس لدى الشعب ما يخسره ولو أدى ذلك لمواجهة رصاص قوى الأمن بصدره العاري"، مطالبا الرئيس المكلف ب"أن يعلن عن الأسباب التي تدعوه لتأجيل الإعلان عن تشكيلته ويصارح الشعب فيما إذا كان هناك ضغوط خارجية تمارس عليه خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول التطبيع الخياني، وعليه أن يطبق شعاره لبنان أولا عمليا، فهنا وفي هذا المجال يكون للشعار معنى إن تمسك به وأعلن التشكيلة من دون إعارة أي اعتبار للضغوط الخارجية".

وطالب "التجمع" رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن "يعقد مجالس وزارية مصغرة لمعالجة الأزمات المتفاقمة خاصة المتعلقة بالصحة والغذاء وأن تمارس حكومته صلاحيتها كاملة خاصة مع وجود إمكانية كبيرة إلى تأخر التشكيلة لأسابيع كما تبشرنا بذلك المماحكات السياسية الحاصلة في البلد".

واستنكر "التجمع" "الحملة المنظمة والتي تدار من أجهزة مخابراتية خارجية خاصة أميركية وصهيونية ضد مؤسسة القرض الحسن، هذه المؤسسة التي ساهمت في التخفيف من آلام المواطنين وقدمت لهم القروض الميسرة من دون تحميلهم أي فوائد وأن سعي الأجهزة من وراء هذه الحملة لإسقاط هذه المؤسسة من خلال تسارع المودعين لسحب أموالهم لن يجدي نفعا بل إننا ندعو كل ميسور بأن يضع ماله في هذه المؤسسة ليساهم في كسب الأجر بسد حوائج المحتاجين".

واستنكر "التجمع" "قيام طائرات العدو الصهيوني بالتحليق على علو منخفض في أكثر من منطقة لبنانية وترويع الأهالي"، ودعا الدولة اللبنانية الى "اتخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم شكوى لمجلس الأمن لانتهاك العدو الصهيوني للقرار الأممي رقم (1701) والمس بالسيادة اللبنانية".
مصدر : وكالات
رقم : 909575
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