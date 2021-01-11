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الاثنين 11 كانون الثاني 2021 ساعة 21:16

هايكو ماس: إزالة أنقاض ما دمرته سياسة ترامب من مصلحة أوروبا

هايكو ماس: إزالة أنقاض ما دمرته سياسة ترامب من مصلحة أوروبا
وكتب ماس في تغريدة على "تويتر"، اليوم الاثنين: "سيكون بايدن في غاية الانشغال بإزالة الأنقاض الباقية من ترامب. ونحن مستعدون لدعم ذلك بصورة نشطة، خاصة فيما يتعلق بمبادرة بايدن - تحالف الديمقراطيات - والتي تنسجم تماما مع مبادرتنا نحن وهي التحالف من أجل تعددية الأطراف". وأكد رئيس الدبلوماسية الألماني أن تخلص أدارة بايدن من تبعات نهج ترامب يخدم مصالح الدول الأوروبية كلها.

وفي مقابلة مع قناة NTV، ذكر ماس الموجود حاليا في القاهرة، حيث يناقش الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مع نظرائه المصري والأردني والفرنسي، أن تجاوز الولايات المتحدة لمشكلاتها الداخلية "يمثل شرطا لعودتها في أسرع وقت ممكن إلى الساحة الدولية، بصفتها طرفا مسؤولا".

وأشار الوزير الألماني إلى أن الهدف من زيارته إلى مصر هو السعي لتنظيم مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة، موضحا أنه ووزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا بذلوا جهودا مكثفة خلال الأشهر الأخيرة من أجل بناء قنوات حوار بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وأعرب ماس بهذا الخصوص عن أمله في أن يعطي مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض زخما جديدا لهذه العملية. وأضاف: "لا بد من تسوية الصراع في الشرق الأوسط اليوم، لأن ذلك سيهيء الظروف لحل الصراعات الأخرى في المنطقة بشكل فعال".
مصدر : وكالات
رقم : 909576
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