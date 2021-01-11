نواب يعلنون تشكيل تحالف كردستاني جديد

وقال النائب مثنى أمين في مؤتمر صحفي لنواب التحالف الجديد، عقد في مبنى البرلمان، "نحن مجموعة الأحزاب والكتل الكردستانية، استشعاراً منا بخطورة التحديات وبغية تعزيز الدور الوطني وتحقيق الوحدة لقوتها لضمان عدم احتكار قوى أخرى لتمثيل شعب كردستان وللدفاع عن حقوق شعب كردستان وتحقيق التمثيل الديمقراطي وحمايته لأبناء الشعب الكردستاني، ولإبعاد قوت الناس عن فشل الفاسدين وصراعاتهم العقيمة ولبناء تحالفات وطنية على أساس المصالح الوطنية وليس مصالح المفسدين وأن تقوم على التعايش السلمي وليس المتاجرة بالطائفة والمذهب والقومية، فقد ذهبنا إلى إظهار ثمرة عملنا المشترك بالفترة الماضية بإعلان تحالف الأمل الكردستاني".