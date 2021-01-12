سفير إيران بصنعاء: الصهاينة لا يريدون استقرار اليمن

وقال حسن ايرلو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بعدما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية الأحد أنها ستعلن ضم حركة أنصار الله اليمنية على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، "إن الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للارهاب رغم كونها طرفًا رئيسيًا في المفاوضات اليمنية".



وبين ايرلو "إن الكيان الصهيوني الغاصب لا يريد الاستقرار والسلام في اليمن، إلا إن شعب اليمن وشعوب المنطقة والإحرار في العالم سيفاجئون إسرائيل وحماتها بمزيد من التأييد لهذه الحركة المباركة".