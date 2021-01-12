وفاة شخصين سببه زلزال بمدينة مشهد الإيرانية

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، نقلاً عن إدارة منظمة الطواري بمدينة مشهد، إنه "جرى الزلزال الذي بلغت قوته 4.2 على مقياس ريختر بالقرب من مدينة سفيد سانغ وبعمق 6 كم، سقطت صخرة من جبل إثر الزلزال واصطدمت بسيارة من نوع برايد، وقد انقلبت السيارة وتوفي شخصان على الفور فيما أصيب شخص ثالث وجرى نقله إلى مستشفى مدينة فريمان التابعة لمقاطعة مشهد".



وأوضحت إدارة الطوارئ بمدينة مشهد إن "فرق الأغاثة قامت بإعادة فتح الطريق بعد إغلاقه جراء سقوط تلك الصخرة"، مشيرة إلى أنه "تم نقل ثلاث أمهات حوامل إلى مركز سفيد سانغ الصحي للحصول على الرعاية".



