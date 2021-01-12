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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 08:24

وزير التجارة العراقي يزور إيران

وزير التجارة العراقي يزور إيران
وأفادت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "يرافق وزير التجارة العراقي وفد رفيع من 50 شخصا، منهم مساعدو الوزير ورؤساء الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري".

و يعتزم الوفد الاقتصادي، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين؛ منهم النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية اسحاق جهانغيري" الذي يراس اجتماع اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، الى جانب عدد من الوزارء في ايران ".

وذكرت "ايرنا " ان السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي" يرافق الوفد العراقي في زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية
رقم : 909613
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