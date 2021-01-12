اليمن.. أحزاب اللقاء المشترك تدين قرار واشنطن بحق أنصارالله

واعتبرت أحزاب المشترك في بيان لها القرار الأمريكي المتزامن في نهاية فترة الرئيس المنصرف ترامب قرارا متهورا يدل على التخبط الكبير الذي تعاني منه الإدارة الامريكية في وضعها الحالي.



وأضاف البيان "إن الإدارة الأمريكية أثبتت خلال كل السنوات الماضية أنها إدارة فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة، عبثت في المنطقة وعاثت فسادا وهذا هو إنجازها الذي يُحسب لها وستحاسب عليه، وقرارها اليوم ليس بجديد لإدارة أُعلن العدوان على اليمن من عاصمتها واشنطن".



وأكد البيان أن العدوان على اليمن ما كان ليستمر لستة أعوام لولا الإرادة الأمريكية والدعم الأمريكي اللوجستي والمعلوماتي والإشراف في غرفة العمليات، وأن الجرائم ارتكبت بسلاح أمريكي، وقرارها اليوم أمر يبعث على السخرية، مشيرا إلى أن المرحبين به من قوى العدوان ومرتزقتهم لن يجنوا منه إلا المزيد من الهزائم والفشل.