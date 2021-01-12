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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 09:40

الأدميرال تنكسيري: الرد على أي عدوان سيكون ساحقا وحاسما

الأدميرال تنكسيري: الرد على أي عدوان سيكون ساحقا وحاسما
وخلد الأدميرال علي رضا تنكسيري ،مساء الاثنين امام حشد من منتسبي اركان القوة البحرية في بندر عباس، ذكرى اعتقال مشاة البحرية الأمريكية ويوم 13 يناير 2015 وقال: ما حدث في ذلك اليوم كان حقًا بمشيئة الله وهي النقطة اللافتة التي اعلنها قائد الثورة الاسلامية.

وأضاف انه قبل خمس سنوات دخلت سفينتان أميركيتان كانتا تتوجهان من الكويت إلى البحرين وعلى متنهما عشرة من مشاة البحرية المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية قرب جزيرة فارسي مادفع ابطال القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الى اعتقالهم وجاءت هذه الخطوة على الرغم من وجود حاملتي طائرات أمريكية وفرنسية وخمس مدمرات أخرى.

وقال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني إنه ولله الحمد ان اقتدار القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية اليوم وفي ظل التوجيهات والقيادة الحكيمة للإمام الخامنئي (حفظة الله) قد بلغت درجة باتت فيها مدعاة لشموخ وفخر الشعب الايراني الغيور ومستضعفي العالم .

وقال الأدميرال تنكسيري: "إن شاء الله سنكون في ظل مواصلة الجهاد في سبيل الله والتوكل على الله تعالى والحفاظ على الهوية الإسلامية وتعزيز القوة القتالية ، مصدر فخر وعزة للغيارى من ابناء وطننا العزيز .
رقم : 909622
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