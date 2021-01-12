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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 09:54

النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله

النجباء تؤكد وقوفها إلى جانب اليمن وحركة أنصار الله
وقد استنكر نصر الشمري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، وصف الحكومة الأمريكية لحركة أنصار الله بالإرهابية، وأثنى على زعيم المقاومة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، مؤكداً أن حركة النجباء تفخر بالوقوف إلى جانب اهل الیمن.

وقال الشمري "أن رجالاً أمثال السيد عبد الملك الحوثي واخوانه المجاهدين في يمن العز والصمود ليسوا بحاجة الى شهادة اعور دجال عميت بصيرته عن الآف الضحايا الأبرياء وكل الخراب والدمار والجوع الذي يعانيه شعب اليمن المظلوم الذي سببه عدوان التحالف الوهابي الصهيوني الأمريكي".

وأضاف "إنه لشرف وفخر كبير لكل مقاوم حر أن يكون في نفس الجبهة مع هذا القائد العظيم ورجال البأس اليماني".
وختم المتحدث باسم النجباء تغريدته بشعار المجاهدين اليمانيين، وكتب: السلام على انصار الله! النصر لليمن وشعبها الابي! الموت لامريكا! الموت لاسرائيل واليهود (الصهاينة)! النصر للاسلام!

 
رقم : 909625
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