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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 10:39

الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان تتضامن مع أنصارالله

الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان تتضامن مع أنصارالله
وقال التكتل في بيان: إن هذا الإجراء يأتي في سياق الفشل الذي مُني به النظام الأمريكي في إدارة العدوان على اليمن، والانتصارات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية.

واعتبر أن القرار محاولة يائسة لتغيير مسار قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية.

وشدد على وقوف التكتل في صف واحد مع أنصار الله في مواجهة أي توجهات أمريكية ترمي إلى مزيد من تفاقم أزمة الوضع الإنساني في اليمن.
مصدر : المسيرة
رقم : 909638
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