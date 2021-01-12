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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 10:56

أنقرة تدعو أثينا لاستئناف المحادثات حول خلافاتهما

أنقرة تدعو أثينا لاستئناف المحادثات حول خلافاتهما
ووجه الوزير التركي الدعوة أيضاً إلى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للقاء من أجل مناقشة علاقات البلدين المضطربة.

تأتي الدعوة بعدما تعهدت تركيا، التي تواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي، بتحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي.

وقال جاووش أوغلو: "نريد أن نقدم دعوة مفتوحة لليونان. ندعو اليونان إلى البدء في مباحثات استكشافية، على أن يعقد أول اجتماع في كانون الثاني الحالي".

وأضاف الوزير التركي أن تركيا سوف تستضيف محادثات في موعد يقرره بشكل مشترك مسؤولون يونانيون وأتراك.

وستكون المباحثات الاستكشافية الجولة رقم 61 من عملية مفاوضات مطولة بين اليونان وتركيا، تهدف إلى تحسين العلاقات المضطربة عادة بين البلدين.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس إنه أُبلغ بتصريحات جاووش أوغلو.

وأضاف ميتسوتاكيس أنه بالرغم من عدم إرسال الدعوة للمباحثات من خلال القنوات الرسمية، "فإنني أعتبر أنها مبادرة إيجابية أن تعبر تركيا عن الرغبة في بدء العملية، إننا نسعى لإقامة علاقات مثمرة مع أنقرة"، موضحاً أنه حان الوقت لتحديد موعد للمباحثات.

وتابع رئيس الوزراء اليوناني قائلاً: "اليونان ستذهب إلى المباحثات الاستكشافية، بمجرد تحديد موعد، أيضاً بناء على تعليمات قدمها المجلس الأوروبي نفسه، والتي لا تختلف عن الاستمرار بالأساس في ما توقفنا عنده في آذار 2016، بمعنى آخر، إحراز تقدم، حسب ما أتمنى، في ما يتعلق بمسألة تحديد الحدود الملاحية في شرق المتوسط وبحر إيجه".

من جانبه، قال جاووش أوغلو إن ديندياس كان رفض دعوة وجهها الوزير الألباني إيدي راما لاستضافة اجتماع بين وزيري الخارجية اليوناني والتركي في تيرانا، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا، لكنه عبر عن الأمل في أن يعقد اجتماع في العاصمة الألبانية قريباً.

كما قال جاووش أوغلو "أتمنى ألا ترفض اليونان هذه الفرصة".

وتختلف تركيا واليونان، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي، حول امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط ومسائل بحرية أخرى.

وعقدت الدولتان 60 جولة محادثات بين 2002 و2016. واشتعلت التوترات في العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى مياه تطالب بها اليونان أيضا لكن السفينة عادت إلى السواحل التركية.
رقم : 909640
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