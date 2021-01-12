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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 12:04

انقاذ أفراد السفينة الإيرانية التي تعطلت في بحر عمان

انقاذ أفراد السفينة الإيرانية التي تعطلت في بحر عمان
واضاف سيد حسن ابراهيمي ،اليوم الثلاثاء، ان سفية الصيد الايرانية تعرضت لعطل فني بسبب الظروف الجوية على بعد 200 مايل من ميناء جابهار وبالقرب من ميناء عمان و من خلال عملية بحث وإنقاذ بحرية وبالتنسيق مع مركز(MRCC) في ميناء تشابهار ، تم انقاذ جميع طاقم السفينة الايرانية .

وبين ابراهيمي انه تلقى مركز البحث والانقاذ البحري في ميناء تشابها رالليلة الماضية اتصالا هاتفيا من سفية صيد ايرانية معلنة عن حالة طوارئ والحاجة إلى المساعدة الفورية بسبب نفاد الوقود وتعطل المحرك في بحر عمان ، وتم فورًا التنسيق اللازم مع خفر السواحل والبحرية العمانية لعملية الإنقاذ.ومن خلال عمليات بحث تم انقاذ الجميع.
رقم : 909652
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