العراق.. الانتخابات المبكرة ستجري في موعدها

وقال الهنداوي إن "موعد الانتخابات ثابت حتى الان كما هو مقرر من قبل الحكومة في السادس من حزيران العام الجاري ولم يطرح اي تأجيل بهذا الصدد".



وأضاف الهنداوي أن "المفوضية العليا للانتخابات اعلنت استعدادها للانتخابات، والعمل الحثيث من اجل اكمال البطاقة البايومترية لكافة الناخبين".



واشار الهنداوي الى "قضية جدولة العملية الانتخابية بوضع جدول، وأن العملية بدأت وهناك اقبال للمرشحين والكيانات والاحزاب السياسية والتحالفات".



ولفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الى أن "كل عملية انتخابية تكون معقدة وصعبة وتلاقي العديد من المشاكل"، منوها بأن "المفوضية تمتلك القدرات المالية ولديها كادر يمتلك خبرة جيدة يمكن الاعتماد عليه في انجاز هذه الانتخابات".



هذا وأكدت اللجنة القانونية النيابية العراقية، الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلها في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجرائها.



وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي ،في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها في تعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي صوتنا عليه".



وأضاف شوشكي ان "نوابا في كتل سياسية مؤتلفة تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى رغبة مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون".



كما أشار شوشكي، إلى ان "قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة".



وأوضح شوشكي ان "المواد المعدلة لن تؤثر لا في موعد إجراء الانتخابات، ولا في الاجراءات الفنية للمفوضية".