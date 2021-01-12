موسكو تطالب أطراف الاتفاق النووي بالتركيز على حل القضايا العالقة

وكتب اولیانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء : مضى وقت كثير على تأكيد الترويكا الاوروبية ( بريطانيا والمانيا وفرنسا) من جهة وايران من جهة اخرى على ضرورة تنفيذ آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقال : "كان نهجا غير بناء. نحن جميعا في نفس القارب."



واضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: يجب أن نركز جهودنا على حل القضايا التي تتعلق بالاتفاق النووي وهذا يشمل جميع الاطراف المشاركة فيه.



والدول الموقعة على الاتفاق النووي هي ايران وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا.