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الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 ساعة 13:51

موسكو تطالب أطراف الاتفاق النووي بالتركيز على حل القضايا العالقة

موسكو تطالب أطراف الاتفاق النووي بالتركيز على حل القضايا العالقة
وكتب اولیانوف في تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء : مضى وقت كثير على تأكيد الترويكا الاوروبية ( بريطانيا والمانيا وفرنسا) من جهة وايران من جهة اخرى على ضرورة تنفيذ آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي وقال : "كان نهجا غير بناء. نحن جميعا في نفس القارب."

واضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: يجب أن نركز جهودنا على حل القضايا التي تتعلق بالاتفاق النووي وهذا يشمل جميع الاطراف المشاركة فيه.

والدول الموقعة على الاتفاق النووي هي ايران وروسيا والصين والمانيا وفرنسا وبريطانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 909664
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